Gonçalves refuta defesa de Bolsonaro e diz que reunião com embaixadores teve caráter eleitoral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em seu voto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Benedito Gonçalves rebateu argumentos da defesa de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que a reunião do ex-presidente com embaixadores teve caráter eleitoral.

O relator da ação contra o Bolsonaro afirmou que o encontro serviu para difundir a estratégia eleitoral do ex-presidente, apesar de a plateia do evento ter sido composta por embaixadores, que não teriam direito a voto no Brasil. Ainda segundo o ministro, a transmissão do encontro pela TV Brasil e redes sociais do governo deu “amplo alcance” à reunião.

“O colegiado (plenário do TSE) já reconheceu a conotação eleitoral do evento realizado no Palácio do Alvorada, ao condenar o ora primeiro investigado por propaganda irregular. É incontroverso que a reunião foi transmitida por TV pública e redes sociais, alcançando público amplo, a despeito de a plateia ser composta por embaixadores”, defendeu Gonçalves.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)