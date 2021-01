Goodyear abre vagas para programa de estágio em Americana e SBO

A Goodyear multinacional fabricante de pneus com sedes em Americana e Santa Bárbara d’Oeste abriu vagas para seu programa de estágio. As oportunidades são para diversas áreas de formação.

O programa terá até 2 anos de duração, com seis horas diárias. A empresa oferece Bolsa auxílio compatível com o mercado, Recesso Remunerado, Seguro de Vida, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Assistência Farmacêutica, Desconto na compra de produtos Goodyear e EAP – Programa de Assistência Psicossocial.

De acordo com a empresa, no início de cada processo seletivo, todos os currículos cadastrados para o programa são analisados, mesmo aqueles de estudantes que participaram de processos seletivos anteriores. Essa análise é realizada com base nos pré-requisitos das vagas disponíveis para aquele período, e os estudantes classificados, receberão o convite e as orientações necessárias para a sequência do processo.

Americana e Santa Barbara D’oeste

Engenharias (controle e automação, mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, produção, industrial, química, computação), Administração, Psicologia, Ciências Contábeis e Atuariais, Comex, Economia, Analise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas da Informação.

São Paulo:

Administração, Contábeis, Psicologia, Tecnólogo em RH, Direito, Ciências Contábeis e Atuariais, Economia, Adm. com Marketing, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Sistemas de Informação (TI), COMEX, Secretariado Executivo / Automação de Escritório, Relações Públicas, Jornalismo, Letras, Relações Internacionais e Engenharias (mecânica, mecatrônica, produção/gestão, elétrica, eletrônica, automação, industrial e materiais).

Para se candidatar a uma das vagas é necessário fazer o cadastro no site da empresa neste link (clique aqui).