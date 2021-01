Americana recebe 2.290 doses de AstraZeneca/Oxford

Americana recebeu na manhã desta terça-feira(26), 2.290 doses de vacina Fiocruz (Oxford/AstraZeneca). As doses foram adquiridas pelo Governo Federal e totalizam 2 milhões em todo o país.

O estado de São Paulo recebeu o repasse de 501 mil doses que serão distribuídas para 645 munícipios. Com a chegada deste lote e somando o imunizante CoronaVac, Americana totaliza 5.290 doses disponíveis para a vacinação.

“Com esses 2.290, de forma protocolar e muito responsável, nós vamos fazer a divisão para que os hospitais continuem recebendo mais um quantitativo para dar apoio e ampliar o número de pessoas dos profissionais de saúde imunizados”, afirmou o Secretário de Saúde, Dr. Danilo Oliveira.

Neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS, segundo as estratégias adequadas ao cenário local. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário, Americana espera receber uma nova remessa da CoronaVac.