Filha de médica de Americana morre com covid-19 em Cancún

Morreu nesta segunda-feira(25), no México, vítima do coronavírus, Thais Abdelnur Borim, filha da médica de Americana, Cristina Poliselli. A educadora passava férias em uma ilha de Cancún com a família.

Cristina juntamente com a filha mais velha e casal de irmãos gêmeos mais novos também foram contaminados com a cóvid-19. Os três se recuperaram da infecção. A médica atua em pelo menos duas unidades de saúde de Americana.

Thais e o esposo, Luís Fernando Lopes Borim, eram mantenedores de uma escola na cidade de Amparo, onde também residiam. A morte foi confirmada pela página do Colégio Villa Lobos Amparo.

“Trazemos a triste notícia do falecimento de nossa mantenedora e amiga Thaís Abdelnur Borim. Nosso mantenedor, Luís Fernando Lopes Borim, esposo e parceiro da Thaís, precisa de força e paz para enfrentar esse momento de grande dor. Ele deseja permanecer com a família e em silêncio. Respeitemos esse desejo, evitando por ora mensagens diretas, perguntas etc.

Ajudem-nos com orações e vibrações de paz e conforto.

Toda a família e coordenação do Villa agradecem, está sendo muito difícil para todos nós. Logo mais enviaremos informações em relação às rotinas do Colégio nos próximos dias. Paz e bem, juntos somos mais fortes”, disse a nota publicada pelo colégio.

De acordo com a apuração feita pelo Portal de Americana, o corpo de Thaís será cremado e, posteriormente, transladado para o Brasil.