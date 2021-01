Governo Bolsonaro gastou R$ 15 milhões com leite condensado em 2020

O governo do presidente Jair Bolsonaro gastou mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos. É o que mostra o levantamento feito pelo (M)Dados do Metrópoles. De acordo com as informações com base no painel de compras do Ministério da Economia, Bolsonaro gastou cerca de R$ 15 milhões com a compra de leite condensado.

O valor gasto representa um aumento de 20% em relação ao primeiro ano do mandato de Bolsonaro em 2019.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No cardápio há ainda itens como frutos do mar, pão de queijo, pizza, chocolates e chicletes. Somente com gomas de mascar o governo desembolsou R$ 2.203.681,89. O débito em relação aos frutos do mar ficou na casa dos R$ 6 milhões. Já com em bacon defumado foram gastos mais de R$ 7 milhões.

A ‘feira’ do governo federal também foi gorda. O gasto com legumes in natura foram acima de R$ 33 milhões, já com legumes em conserva foram empenhados R$ 19 milhões.

Confira o painel de compras