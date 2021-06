Lázaro é preso em Goiás, diz governador

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Lázaro Barbosa, de 32 anos, que estava foragido, foi preso nesta segunda-feira (28), em Goiás, de acordo com o governador do estado, Ronaldo Caiado.

“Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido”, disse Caiado no Twitter.

Há 20 dias uma megaoperação com cerca de 300 policiais tentava capturar o homem que é condenado por assassinatos e estupros.

Notícia em atualização.