Gravações inéditas indicam provável envolvimento de Bolsonaro em esquemas de rachadinhas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Gravações divulgada pela UOL mostram que o presidente Jair Bolsonaro estaria supostamente envolvido no esquema de rachadinhas – nome popular do crime de peculato – e entregas de salários na época em que era deputado federal.

De acordo com matérias divulgadas pelo site, na coluna da jornalista Juliana Dal Piva, indicam que o atual presidente da República atuava no esquema ilegal de devoluções de salários dos assessores.

Nas gravações inéditas, a ex-cunhada de Bolsonaro, Andrea Siqueira Valle, dá detalhes do esquema e fala sobre seu irmão, André Valle, que teria sido demitido por não fazer a devolução de forma ‘correta”.

“É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristiana. Entendeu? É por isso que eles têm medo aí e manda eu ficar quietinha”, diz ela em um trecho da gravação que está disponível no vídeo abaixo.