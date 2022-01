Gualter Amado solicita manutenção em ginásio do Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que solicita ao Poder Executivo a realização de manutenção no ginásio da Praça de Esportes “Aristides Pisoni”, no Jardim Ipiranga.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores do bairro solicitando a intermediação para que a prefeitura realize os reparos no alambrado que, segundo Gualter, está danificado e correndo grande risco de cair, podendo causar acidentes aos pedestres que transitam pela calçada.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“O local está abandonado. A fiação elétrica foi furtada, o que é lastimável, pois o ginásio era utilizado diariamente por muitas pessoas, principalmente idosos na prática de atividades físicas”, comentou o vereador, expondo outro problema registrado na praça esportiva.

A indicação será incluída na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (27) e enviada à prefeitura para análise e atendimento.