Juninho Dias pede ampliação de vagas rápidas na farmácia municipal central de Americana

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na prefeitura de Americana um ofício no qual solicita a distribuição de raspas de asfalto resultante das obras realizadas na estrada vicinal Ivo Macris para as ruas do bairro Monte Verde. O documento é destinado ao prefeito Chico Sardelli e ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves.

No ofício, Juninho menciona que a área ainda não possui regularização, o que impede que algumas obras públicas como o asfalto sejam executadas no bairro. O vereador sustenta que a destinação do material, que até o momento não tem outra finalidade, melhoraria as condições das ruas no local.

“A busca é por soluções e se a prefeitura não pode realizar obras de asfalto no Monte Verde, em razão da situação ainda não regularizada do local, temos que ir atrás de alternativas. As raspas de asfalto das obras da estrada Ivo Macris podem trazer bons resultados. Não podemos perder tempo, porque as fortes chuvas dos últimos dias têm dificultado a passagem do transporte público e escolar. Espero que seja uma solução executada o mais rápido possível, porque a região precisa”, concluiu o vereador.