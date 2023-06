Guarda Municipal de Americana investe em novos fuzis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana adquiriu seis novos fuzis para reforçar o armamento dos patrulheiros. A corporação passa a contar, a partir de agora, com armas do tipo Fuzil T4, calibre 556, da marca Taurus.

Foram investidos R$ 89.989,44 nos armamentos, comprados com recursos da própria instituição. As novas armas representam um reforço no trabalho de combate à criminalidade realizado pelos patrulheiros e darão mais autonomia e efetividade nas ações que garantam mais segurança para a comunidade.

O novo armamento foi apresentado na última sexta-feira ao prefeito Chico Sardelli, ao vice-prefeito Odir Demarchi e ao presidente da Câmara Thiago Brochi, no estande de tiro da corporação.

“Esse é mais um investimento importante na área da segurança pública, um reforço no armamento dos nossos guardas para o combate diário à criminalidade, protegendo o cidadão americanense”, afirmou Chico.

Os guardas irão passar por treinamentos para a utilização dos novos armamentos. Em janeiro, quando guardas municipais participaram de capacitação no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ/Bope), se habilitaram como instrutores de armamento e tiro e agora passarão o conhecimento adquirido aos demais agentes.

A expectativa é de que os fuzis comecem a ser utilizados efetivamente em julho.

