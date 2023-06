GRATUITO: Escola de Música abre processo seletivo para novos alunos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, abriu as inscrições para novos alunos em 14 cursos livres, incluindo a formação de uma banda, de uma orquestra sinfônica e de um coral infantil. São 126 vagas para músicos iniciantes, intermediários e avançados de diversas idades.

O processo seletivo está disponível no site da Prefeitura de Americana, em www.americana.sp.gov.br, e é importante consultar o documento para conferir os pré-requisitos, as etapas e a duração de cada curso. Tanto as inscrições como os cursos são gratuitos.

A primeira fase do processo seletivo é realizada online, com inscrições das 8h do dia 19 de junho até às 22h do dia 14 de julho, no link: https://forms.gle/R86nvuXt8diCK5ik8, com exceção dos interessados em compor o coral infantil, que devem se inscrever diretamente na escola, de forma presencial na sede ou por telefone.

A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no site da Prefeitura, no dia 28 de julho. A segunda fase acontecerá nas dependências da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. A lista geral dos aprovados será divulgada em 11 de agosto, com início das aulas no dia 14. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4815.

“Em Americana, os alunos têm a oportunidade de aprimorar seu talento gratuitamente, sob a orientação de professores capacitados. A Escola Municipal de Música forma, anualmente, músicos de altíssima qualidade, que levam o nome de Americana para todo o país – o que nos deixa muito felizes”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

CURSOS

OFICINA DE REGÊNCIA

Vagas: 4.

Aulas: segundas e quartas-feiras das 18h às 21h30.

Público-alvo: iniciantes na regência e regentes de grupos amadores.

INTRODUÇÃO AO VIOLINO IRLANDÊS

Vagas: 4.

Aulas: segunda-feira e quarta-feira, às 18h e às 20h.

Público-alvo: intermediário e avançado.

SAXOFONE INICIANTE – GRUPO

Vagas: 5.

Aulas: quintas-feiras das 17h às 18h30.

Público-alvo: iniciante.

SAXOFONE PREPARATÓRIO

Vagas: 4.

Aulas: quinta-feira às 13h, 13h45 ou 14h30 e sexta-feira às 8h45.

Público-alvo: iniciante, intermediário e avançado.

BANDA ACADÊMICA no formato jazz-band

Vagas: 15, sendo: 2 sax altos; 2 sax tenor; 2 sax barítonos; 4 trompetes, 4 trombones e 1 piano elétrico.

Ensaios: segundas-feiras, das 19h30 às 21h30.

Público-alvo: intermediário e avançado.

ORQUESTRA SINFÔNICA

Vagas: 28, sendo: 8 violinos, 3 violas, 2 violoncelos, 2 contrabaixos acústicos, 2 oboés, 2 fagotes, 1 clarineta, 1 trompa, 1 trompete, 2 trombones, 3 percussionistas e 1 piano.

Ensaios: quartas-feiras, das 19h às 21h.

Público-alvo: intermediário e avançado.

CORAL INFANTIL

Vagas: 26.

Aulas: segunda-feira às 16h (12 vagas) e quinta-feira às 9h (14 vagas).

Público-alvo: iniciante.

FLAUTA TRANSVERSAL

Vagas: 11

Aulas: segunda-feira às 9h, 14h15 e 20h15, terça-feira às 8h, 9h, 10h, 14h30 e quarta-feira às 16h e 20h.

Público-alvo: iniciante.

CONTRABAIXO ACÚSTICO

Vagas: 6.

Aulas:: segunda-feira às 13h e 14h30, terça-feira às 10h e 11h, e quinta-feira às 10h e 11h

Público-alvo: iniciante, intermediário e avançado.

TROMBONE, BOMBARDINO e TUBA

Vagas: 8.

Aulas: segunda-feira às 10h, 11h, 12h, 13h e 15h, e quarta-feira às 13h, 15h e 16h. Público-alvo: iniciante, intermediário e avançado.

TÉCNICA VOCAL

Vagas: 10.

Aulas: quarta-feira e quinta-feira, nos períodos manhã e tarde.

Público-alvo: iniciante.

VIOLÃO CLÁSSICO

Vaga: 1.

Aulas: segunda-feira às 8h.

Público-alvo: intermediário e avançado.

VIOLONCELO

Vagas: 2.

Aulas: segunda-feira às 9h e terça-feira às 9h.

Público-alvo: iniciante com conhecimento básico de teoria musical.

CLARINETA

Vagas: 2.

Aulas: segunda-feira às 21h e terça-feira às 9h.

Público-alvo: iniciante e intermediário.

