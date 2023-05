Helicóptero cai em fazenda em São Carlos, no interior de SP, e deixa dois mortos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A queda de um helicóptero que se dirigia para a Agrishow, no interior de São Paulo, deixou duas pessoas mortas na tarde desta quarta-feira, em São Carlos (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a aeronave se deslocava para Ribeirão Preto, sede do evento, quando caiu em uma fazenda por volta das 17h30. O local de partida não foi informado.

A corporação informou que as vítimas são o piloto Luiz Ricardo Lazarini, 46 anos e o copiloto do helicóptero, Eber Carvalho Guilhen, 45 anos. Eles teriam sido lançados para fora da aeronave e, em seguida, atingidos pelo combustível que vazou do veículo.



Os corpos foram encontrados carbonizados e a morte foi confirmada pela médica da Unidade de Suporte Avançado (USA). A ocorrência foi atendida por 12 bombeiros, que se deslocaram para o local do acidente com cinco viaturas e também com a Polícia Civil e Samu.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência “envolvendo a aeronave de matrícula PR-HRC”.

A ação Inicial consiste em fazer a coleta de dados para a investigação, como recolhimento de destroços e verificação dos danos causados na aeronave e também pelo próprio helicóptero.

O Cenipa não deu prazo de quando o órgão concluirá o laudo que vai apontar as possíveis causas do acidente. Segundo o centro, isso depende “da complexidade de cada ocorrência” e da “necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

A Agrishow, destino da aeronave, é uma feira internacional sobre tecnologia agrícolas. Empresários do agronegócio e políticos têm marcado presença no evento, que começou na última segunda-feira, 1º, e tem data de encerramento prevista para o dia 5 de maio, sexta-feira. O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram no encontro.

