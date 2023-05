Jovem que teve 50% do corpo queimado morre durante transferência para Campinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Higor Francisco, de apenas 27 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira (04) após ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Bárbara desde quinta-feira passada (27). O jovem teve cerca de 50% do corpo queimado em um acidente enquanto acendia uma churrasqueira.

Segundo informações da irmã de Higor, Beatriz Parise, o jovem teve duas paradas cardíacas durante a transferência para o Hospital Irmãos Penteado, em Campinas.



Ela ainda publicou em suas redes sociais uma mensagem afirmando que o irmão foi assassinado

“Ele não morreu só vítima do acidente que aconteceu no dia 27/04/2023, ele foi brutalmente assassinado pela secretaria de saúde do município de Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi assassinado pelo Estado de São Paulo”, publicou a irmã

