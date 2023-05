Poço artesiano da Praia Azul passará por manutenção

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O poço artesiano que atende a região da Praia Azul, na Rua Pará, passará por manutenção e ficará fechado temporariamente. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informou que está providenciando a contratação de empresa especializada para fazer uma avaliação técnica, pois houve a paralisação do sistema.

De acordo com o DAE, a empresa irá detectar o problema e executar os reparos necessários para que o poço volte a funcionar.

