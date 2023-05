Vereadores de Americana articulam o aumento dos próprios salários, 13º e férias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na terça-feira (2), os vereadores da cidade de Americana se articulavam para votar um projeto de lei que previa o aumento dos próprios salários. Atualmente, cada parlamentar recebe R$ 10.305,64 brutos por mês. O projeto em questão previa um aumento que poderia chegar a R$ 16 mil, além da estipulação do 13º salário e férias remuneradas aos vereadores.

De acordo com informações obtidas nos bastidores pelo Portal de Americana, o projeto seria assinado pelos 19 vereadores para evitar possíveis constrangimentos ou mal-estar entre os pares, mas três deles desistiram de apoiar a proposta. Se aprovado, cada vereador passaria a receber mais de R$ 200 mil ao ano, o que causaria um impacto significativo nos cofres públicos.

