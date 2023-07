Homem é preso após furtar scooter na região central

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana atuou em uma ocorrência de furto de uma scooter elétrica na manhã desta quinta-feira, dia 27 de julho. O incidente ocorreu na Rua dos Professores, número 40, no centro de Americana, São Paulo.

De acordo com informações da equipe da Guarda Municipal que estava em patrulhamento na região, eles receberam um chamado através do controle informando que um indivíduo havia sido detido por populares no local dos fatos, sob a acusação de furto da scooter elétrica.

Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal entraram em contato com a vítima, que relatou o ocorrido. Segundo o relato, sua scooter estava estacionada no recuo da loja Cofam, onde ele trabalha, quando um colega de trabalho presenciou um indivíduo saindo com o veículo e descendo a rua.

Imediatamente, a vítima e mais dois amigos empreenderam uma perseguição ao suspeito, conseguindo alcançá-lo e detê-lo próximo à escola Heitor Penteado. Após a detenção, a Guarda Municipal foi acionada para o local.

Diante dos fatos apresentados, os agentes da Guarda Municipal deram voz de prisão ao indivíduo, conduzindo-o até o plantão policial. Lá, o delegado de plantão, Dr. Thiago Lopes Leite, ratificou a prisão em flagrante por furto da scooter elétrica. O acusado foi posteriormente encaminhado à cadeia pública de Sumaré.