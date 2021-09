Homem morre após cair em maquina de moer carne no MS

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 37 anos morreu após cair dentro de uma máquina de hambúrguer no domingo(30), em Dourados, no Mato Grosso do Sul. As informações são do IG.

O mecânico Rodrigo Roa Alvares, de 37 anos gravava um vídeo para comprovar aos chefes o término do serviço de manutenção da máquina, quando se desequilibrou e caiu.

O pai da vítima, Erozé Alvares, disse ao site que o filho subiu em uma plataforma para melhorar a imagem, mas escorregou. A empresa acionou a polícia e a perícia técnica esteve na fábrica.

A JBS confirmou o acidente e disse que “manifesta solidariedade à família do funcionário, que vem recebendo toda a assistência necessária”.

Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias da morte.