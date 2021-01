Idoso com covid-19 morre dois dias após receber visita de sua cadela de estimação

Frederico Lucas Minatto, de 92 anos, morreu nesta terça-feira(26), em Criciúma, no sul de Santa Catarina. O idoso ficou internado 11 dias no Hospital São José de Criciúma para o tratamento da Covid-19, além da distância dos filhos e de toda a família, a saudade da cachorrinha Lilica que há 10 anos é sua companheira diária se tornou ainda mais forte com o passar dos dias.

Como forma de amenizar este sofrimento, com todos os cuidados de segurança necessários e com a mobilização dos profissionais do HSJosé, Frederico recebeu a visita da cachorrinha.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“O quadro de saúde do meu pai piorou e resolvi falar com o médico se haveria a possibilidade de trazer a Lilica para ele ver, pois tinha certeza que ele iria gostar. O médico disse que iria verificar e em pouco tempo ele retornou no quarto e disse que estava liberada a entrada da Lilica. Fiquei extremamente feliz, e já liguei para minha irmã providenciar a caixinha de transporte e tudo o que era necessário para que a Lilica pudesse ver o pai de forma segura”, conta Fernanda.

Além da solicitação do médico, foram necessárias que fossem tomadas medidas de segurança tanto para a proteção do cachorrinho, como também do paciente. Todo o transporte foi realizado em caixa apropriada, além da higienização das patinhas que também foram realizadas.

“A reação do meu pai foi a melhor possível. Não só ele ficou emocionado, como a Lilica também. Tivemos que acalmá-los, porém, para a nossa alegria e por mais incrível que possa parecer, a saturação do pai começou a subir e a comoção foi geral. Foi um momento muito especial. Meu pai estava muito depressivo, choroso, pedindo que acabasse logo esse sofrimento. Posso dizer que não sabemos qual vai ser o desfecho, mas estamos muito esperançosos e a Lilica é uma das responsáveis por isso, pois trouxe felicidade para ele”, comenta Fernanda

Na terça-feira, Frederico teve complicações no seu quadro de saúde e não resistiu ao coronavírus.