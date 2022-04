Inscrições para vestibular da Univesp terminam segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Termina na próxima segunda-feira (25) o prazo para os interessados se inscreverem no vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que em Americana funciona nas dependências do Ciep (Centro Integrado de Educação Público) Cidade Jardim. Aqui, são oferecidas 240 vagas nos eixos Computação, Licenciaturas e Negócios e Produção. A taxa de inscrição é de R$ 45,00 e pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único podem pedir a isenção do pagamento.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site vestibular.univesp.br. São 80 vagas para os cursos de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação (do eixo Computação), 80 para Letras, Matemática e Pedagogia (eixo Licenciaturas) e 80 para Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção (eixo Negócios e Produção). Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o Ensino Médio até o período da matrícula.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os locais da prova serão publicados no site da Univesp no dia 13 de maio, e as provas serão aplicadas em 22 de maio, às 13 horas. O resultado oficial com os nomes dos classificados sai no dia 11 de julho, e a matrícula para os convocados na primeira chamada deverá ser efetuada de 14 a 18 de julho. O ano letivo terá início em 8 de agosto e a recomendação é de que os classificados fiquem atentos ao site para conferir também as datas das segunda e terceira chamadas, bem como os respectivos períodos para matrículas.

“Americana ganha muito com a presença de uma universidade pública gratuita na cidade, especialmente por se tratar de uma instituição reconhecida em todo o território nacional. A Univesp funciona em parceria com a Administração em uma das escolas da rede municipal de ensino, que oferece todo o apoio necessário para o desenvolvimento do trabalho”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A Univesp é uma universidade pública focada no ensino a distância, que oferece 31.125 vagas em 347 municípios do Estado de São Paulo. Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp em www.vunesp.com.br e encaminhar sua mensagem ou entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.