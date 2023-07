Instituições arrecadaram mais de R$17 mil no 2º Arraiá Beneficente da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O 2º Arraiá Beneficente da Câmara, realizado na sexta-feira (07), contou com a participação da ADAJU (Associação Desportiva Americanense de Judô), ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), Camisa 1 Escola de Goleiros, Instituto Semear Americana e Missão Jeito de Ser, que ficaram responsáveis pelas barracas de comidas, bebidas e brincadeiras.

As entidades divulgaram os valores arrecadados, que somam ao todo R$17.744,29 (Dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro mil reais e vinte e nove centavos). A arrecadação será revertida em ações sociais.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), o montante arrecadado demonstra a importância da participação da população, “Além de o nosso Arraiá ter sido marcado pela alegria e aproximação da população com o espaço do Poder Legislativo, também fica registrado o espírito solidário de todos que participaram. Uma grande arrecadação de alimentos e também de recursos para as entidades assistenciais que cuidaram das barracas de comidas e brincadeiras, ficamos muito satisfeitos com os resultados apresentados”, destacou.

Segundo a secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, o Arraiá contribuirá para ajudar no trabalho das instituições sociais, “A arrecadação de alimentos e recursos para as instituições de assistência social foi o ponto alto do nosso Arraiá, aliamos diversão e solidariedade. Mais de dezessete mil reais que agora podem ser usados em benefício das pessoas que mais precisam na nossa comunidade. Todo o envolvimento da população fica marcado na história da Câmara de Americana.”, comentou.