Irmãos morrem após sair de jet ski no litoral de SP

Um rapaz de 19 anos e sua irmã, de 16, foram encontrados mortos neste domingo, 2, na margem de um rio em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Eles haviam saído para passear de jet ski na tarde do sábado, 1º de junho, e não retornaram. Familiares, então, relataram o desaparecimento à polícia. Os corpos estavam próximos da moto aquática que utilizavam. A Polícia Civil e a Marinha investigam as mortes.

Conforme o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), uma tia das vítimas, proprietária de um quiosque no Rio Preto, na região do Country Club, informou ao policiamento da área que os sobrinhos, Rodrigo Ramos da Silva e Natália Silva Ramos, haviam saído para passear de moto aquática por volta das 14 horas e não voltaram.

A tia disse que provavelmente estariam perdidos em algum braço do rio, afluente do Rio Itanhaém. Este, por sua vez, deságua no mar.

As buscas foram iniciadas com o uso de embarcações e de um helicóptero ainda no sábado, mas tiveram de ser encerradas à noite devido à falta de visibilidade.

Um tio das vítimas, Aureo Bacelar, usou as redes sociais para pedir ajuda nas buscas. “Meus dois sobrinhos, Rodrigo, 19 anos, e Natália, 16 anos, sumiram na região do Jardim Coronel, hoje (sábado) às 14 horas, com o jet ski da família. Qualquer pessoa que tiver notícias nas comunidades beira Rio Negro, em Itanhaém, por favor, entrar em contato imediatamente”, postou em sua página no Facebook.

Na manhã deste domingo, o GBMar foi notificado de que dois corpos, com as características dos irmãos desaparecidos, foram achados. No local, a equipe de resgate constatou que as duas vítimas estavam mortas.

A Polícia Civil e a Marinha foram acionadas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) e reconhecidos pela família.

Após o encontro do corpo, Bacelar, ex-candidato a prefeito da cidade, lamentou a tragédia. “Todas as mensagens e compartilhamentos nos ajudaram a encontrar nosso anjos; nossa família se encontra devastada, então nos perdoem por não responder todas as mensagens de carinho dedicadas à nossa família. Não tenho mais o que dizer”, escreveu.

O jet ski foi encontrado próximo aos corpos e apresentava danos compatíveis com colisão. Como não havia sinais de violência e marcas de possível tentativa de roubo, a hipótese inicial é de acidente.

A moto aquática foi recolhida e vai passar por perícia. A Polícia Civil requisitou exames de necropsia e aguarda os laudos sobre as causas das mortes para conduzir a investigação.

A Marinha informou que a Capitania dos Portos de São Paulo, ao tomar conhecimento do caso por meio do Grupamento de Bombeiros Marítimos, enviou dois militares com uma viatura e uma moto aquática para conduzir as buscas, junto com o Corpo de Bombeiros “Lamentavelmente, foi confirmado pelos Bombeiros que os corpos foram encontrados sem vida e reconhecidos” disse, em nota.

Segundo a Marinha, foi iniciado o processo de coleta de mais informações e detalhes que irão instruir o inquérito que já foi aberto.