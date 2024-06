Whindersson Nunes diz que foi abusado sexualmente aos 6 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Através do X (antigo Twitter), na noite deste domingo(2), o humorista Whindersson Nunes revelou que foi abusado sexualmente na infância.

Segundo ele, a pessoa responsável não é seu parente e nem amigo. ”Já tive problemas com abuso quando eu tinha 6 anos, minha mãe vai saber disso agora eu acho”, afirmou.

De acordo com piauiense, apenas duas pessoas sabiam do caso até o momento: suas ex-companheiras Luísa Sonza e Maria Lina.

”A Maria e a Luísa sabem, foram meus relacionamentos de casar e tal, dividir todas as dores ne, tbm e tal, dividir um pouco o fardo. Nenhuma delas nunca usou isso pra me atingir, graças a Deus, isso eu sempre tive mto medo de falar, tem piada com meu filho, quem dirá com isso”, completou.

O humorista também compartilhou uma mensagem em que diz que já tentou o suicídio.

”Minha mensagem pra você que assim como eu, é um sobrevivente, que depois que eu parei de pensar nas coisas daqui, e passei a pensar no outro plano, ficou mais fácil levar a vida, dinheiro não vai, casa, tênis, nada, mto menos o tempo que vc perdeu e não usar se talento pra ajudar alguém.. eu não encontrei a felicidade plena, no mundo tereis aflições, diz a palavra ne, é assim mesmo, mas o depois, vem a coisa boa que vc não esperava. Não vou enviesar falando de Jesus pq sou suspeito pra falar, amo demais. Mas meu médico sério, eu testei 4 médicos até encontrar esse, eu indico vc a conhecer um médico que vc sinta que quer seu bem. Nem todos tem condição de ficar de psiquiatra em psiquiatra.. vo pensar em algo sobre isso. Mas caso vc possa, encontre alguém com um olhar de cura msm. Eu desejo mto que você curta esse mundo que além de mta podridão, tem mta coisa massa. As coisas de casamento dos oto deixa quieto, nada a ver. Se cuidem, protejam-se e cuidem de vcs, e das crianças”, disse.