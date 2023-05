Isabelle Drummond deixa globo após 23 anos na emissora

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após 23 anos de carreira na Globo, Isabelle Drummond irá deixar a emissora no mês que vem. A atriz não teve seu contrato fixo renovado pela empresa e o mesmo termina no próximo mês.

A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, que revelou que a artista deverá se dedicar a projetos nos streamings. O Estadão entrou em contato com a Globo e Isabelle, mas não teve retorno até a publicação deste texto.



Isabelle esteve no ar pela última vez em 2019, na novela Verão 90. Mas, a trajetória da artista no canal é longa, tendo começado em 2000 com Laços de Família.

Foi no ano seguinte que ela teve destaque por seu papel como Emília, no Sítio do Pica Pau Amarelo, que durou até 2006. A atriz ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

