jaguariúna rodeo festival anuncia ana castela e confirma mais atrações

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A 34ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival, um dos principais eventos do calendário sertanejo, promete agitar o público com um line-up recheado de estrelas da música. O festival anunciou a presença do fenômeno Ana Castela, atualmente a artista mais ouvida no Brasil. Além disso, a dupla expoente do feminejo, Maiara & Maraisa, também se apresentará no mesmo dia, proporcionando uma noite de muito talento e animação.

No dia 29 de setembro, outras atrações de peso subirão ao palco do Jaguariúna Rodeo Festival. O romantismo estará presente com a consagrada dupla Bruno & Marrone, enquanto a música eletrônica animará o público com os DJs KVSH e Malifoo.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Este é o segundo line-up divulgado pelo festival, que já havia anunciado grandes nomes para o dia 23 de setembro. Os destaques serão as duplas Zé Neto & Cristiano e Ícaro & Gilmar, além do renomado DJ Pedro Sampaio. Para completar a programação, uma atração internacional chega para encantar o público: Lynyrd Skynyrd, uma das maiores bandas country rock de todos os tempos.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontecerá nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro na Red Eventos, localizada em Jaguariúna. Os espectadores poderão escolher entre diferentes setores para aproveitar o festival da melhor forma. As opções incluem o Camarote Brahma, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull, Pista Premium e Arena.

As vendas para o Jaguariúna Rodeo Festival já estão abertas

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)