Ivete Sangalo visita Leo Santana e Lore Improta e funcionária passa mal de emoção

A influenciadora e dançarina Lore Improta, divulgou nesta quinta-feira, 30, um episódio “pra lá de engraçado”. Lore contou por meio dos stories sobre uma visita inesperada da cantora Ivete Sangalo. Na semana passada, quando Lore havia levado a filha Liz, 1 ano, ao pediatra, e Leo Santana, marido da bailarina, estava viajando, a responsável pela residência era Zene, funcionária da família. Foi quando nada mais nada menos que Ivete Sangalo apareceu de surpresa. A funcionária do casal é muito fã da baiana e acabou passando mal com a presença de Ivete.

Então Zene ligou, imediatamente, para Lore contando da visita inesperada e explicou que estava passando mal. Ivete também falou com Lore ao telefone. “Minha filha, passei aí para ver vocês, ver Liz, e fui entrando na casa e fechando a porta. A moça, uma fofa que trabalha com vocês, começou a desfalecer em meus braços e eu gritando “Lorena” dentro da casa e ninguém aparecia. Ela (funcionária) não conseguia falar que você não estava em casa”, disse Ivete.

