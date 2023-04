Chico e Rodaben entregam escrituras de imóveis para 57 famílias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli e o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto – o Rodaben- entregaram, nesta sexta-feira (31), a documentação da casa própria para 57 famílias dos bairros Jardim dos Lírios, Jardim da Paz e Jardim das Flores. A entrega foi feita na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU), com a participaçaão do vice-prefeito Odir Demarchi.

A regularização dos imóveis de interesse social fez parte do Programa “Escritura de Graça”, por meio da Prefeitura Municipal, e foram concedidas também três plantas populares, através do Programa Moradia Econômica, em que o poder público fornece o projeto e o proprietário executa a obra com acompanhamento técnico da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, sem nenhum custo.



“Conquistar a escritura de um imóvel é momento de muita emoção, e nós vivenciamos isso de perto hoje! Muito bacana ver o sorriso no rosto e a emoção nos olhos, e poder dar um abraço em cada um! É uma alegria para mim ter essa oportunidade! É uma grande conquista, sonho de todo brasileiro, ter a casa própria”, destacou o prefeito Chico.

O secretário Luiz Carlos Cezaretto falou sobre a conquista dos moradores e o retorno do Programa com a atual Administração pública. “É um dia marcante e estou feliz em estar presente, afinal, é o sonho da casa própria com toda a documentação regularizada e a posse definitiva do imóvel se tornando realidade. O Programa “Escritura de Graça” estava paralisado desde 2013, e por ordem do prefeito, retomamos as escrituras”, disse.

“É uma alegria poder estar participando, dividindo essa alegria com todas essas pessoas, que definitivamente são donas das suas casas”, declarou Odir.

