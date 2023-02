Já são mais de 1.500 os mortos por terremoto que atingiu Turquia e Síria

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O forte terremoto de magnitude 7,8 foi sentido no sudeste da Turquia e no norte da Síria na manhã desta segunda-feira derrubou centenas de prédios e matou mais de 1.500 pessoas. Acredita-se que haja mais de três mil feridos, e centenas ainda estejam presas sob os escombros. O número de vítimas deve aumentar à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região.

A tragédia aconteceu às 4h17 no horário local (22h10 de domingo no horário de Brasília). O epicentro foi próximo a Gaziantepe, cidade turca de aproximadamente dois milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria.

Segundo as equipes de resgate, centenas de pessoas ainda estão presas sob os escombros e destroços em cidades e vilas em toda a área. De acordo com o último balanço divulgado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pelo menos 912 pessoas morreram e quase 5.400 ficaram feridas. Pelo menos 2.818 prédios desabaram com o tremor, o que sugere um número de vítimas muito maior.

Na Síria, o terremoto provocou ao menos 592 mortes – e 1.089 ficaram feridas em áreas controladas pelo governo, enquanto as buscas sob os escombros ainda estão em andamento, segundo o Ministério da Saúde sírio citado pela agência oficial de notícias Sana.

Agências de notícias relatam que edifícios desabaram em uma faixa de fronteira que se estende das cidades de Aleppo e Hama, na Síria, até Diyarbakir, na Turquia, a mais de 330 km a nordeste.

O epicentro do terremoto foi registrado na região entre as cidades de Gaziantepe e Kahramanmaras, a uma profundidade de 10 a 24 quilômetros, segundo os serviços geológicos dos EUA e da Alemanha, que monitoram fenômenos do tipo em todo o mundo. (Com agências internacionais).