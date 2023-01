Jogador Vini Jr é alvo de provocação racista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid voltou a ser alvo de ataques racistas na Espanha. Nesta quinta-feira (26), dia do clássico contra o Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei, um boneco preto com a camisa 10 – número do uniforme do jogador – apareceu pendurado pelo pescoço em uma ponte da capital espanhola, junto a uma faixa com a frase “Madrid odeia o Real” estendida na mureta de proteção. As imagens do ato racista se espalharam nas redes sociais. O Real recebe o Atlético de Madrid às 17h (horário de Brasília) no Estádio Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para buscar uma vaga nas semifinais da Copa do Rei.

O ato racista foi condenado pelo Atlético de Madrid, cujos torcedores são apontados como suspeitos da ação.

“Fatos assim são absolutamente repugnantes e inadmissíveis e constrangem a sociedade. A nossa condenação de qualquer ato que atente contra a dignidade de pessoas ou instituições é contundente e categórica”, diz parte da nota oficial no site do clube.

Em apoio ao brasileiro, o Real Madrid classificou o episódio como “ato desprezível” e defendeu punição aos autores do ataque.

“O Real Madrid está confiante de que expurguem todas as responsabilidades daqueles que participaram de um ato tão desprezível”, afirmou o Real em comunicado no Twitter.

O presidente da LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, também se manifestou no Twitter e se referiu aos autores da ação como “criminosos”, em repostagem da comunicado de repúdio da entidade.

“Uma mensagem para aqueles que se refugiam à noite para cometer crimes de ódio, vamos localizá-los, vamos obter condenações, para que acabem na cadeia, que é onde deveriam estar. Basta já!”.