Jojo Todynho pede indenização de R$ 100 mil a ex-marido

A cantora Jojo Todynho entrou com um processo contra o ex-marido, Lucas Souza, para que ele pague R$ 100 mil de indenização por danos morais e não cite seu nome publicamente. No processo, ela ainda pede para que ele pague uma multa em caso de descumprimento da decisão de pronunciar o nome da funkeira. O valor fica a critério do juiz.

“Ajuizamos a ação com pedido para que ele não cite o nome dela mais em nenhuma entrevista, programa de TV etc”, afirmou a advogada da cantora, Nathalia Azevedo. “E, por conta de todo o ocorrido, pedimos indenização por danos morais”, completou.

Ainda segundo a advogada, Lucas deve ser intimado a se manifestar no processo, mas ele ainda não foi encontrado.

A advogada afirma que pediu para que ele seja notificado por WhatsApp, já que não tem o endereço fixo do ex-marido de Jojo.

Ela e o ex-militar vêm travando brigas públicas desde o fim do relacionamento. Lucas a acusou de trocar mensagens com outro homem quando ainda era casada com ele e disse que a cantora era “bolsonarista de primeira”. A cantora, por sua vez, fez uma live e xingou o ex-parceiro.

