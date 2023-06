Jovem mata aluna a tiros em ataque a escola no Paraná

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma estudante foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira, dia 19, durante ataque a escola em Cambé, no Paraná, de acordo com o governo do Estado. Um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, alegando que solicitaria o seu histórico escolar.

De acordo com informações iniciais, outro aluno foi baleado e está internado em estado grave. “O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido”, disse o governo paranaense em nota.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local para atender a ocorrência. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina, cidade próxima do local do ocorrido.

