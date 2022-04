Juninho Dias pede nova linha de ônibus conectando o Zanaga à Praia Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a ampliação do transporte coletivo municipal e a criação de uma linha interligando as regiões dos bairros Praia Azul e Antônio Zanaga.

De acordo com o parlamentar, o documento foi motivado por sugestões de usuários do transporte coletivo e pela dificuldade que as famílias encontram para chegar ao Pronto Atendimento do Zanaga e ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Juninho destaca a necessidade de instituir uma linha que interligue os bairros da região do Pós-Anhanguera ao menos nos horários de pico.

“Tenho recebido diversos pedidos e reclamações de pessoas que encontraram dificuldade principalmente de chegar até o distrito industrial Abdo Najar e em todo aquele polo de empresas. Moradores que residem nessas duas regiões acabam desistindo do posto de trabalho pelo custo alto e gastos com aplicativos de carona, que chegam a ficar com 40% da renda média desses trabalhadores”, comenta o autor.

“Além disso, a população que precisa do SUS em casos graves de saúde não conta com unidades próximas. Por isso, a importância de estudos para que seja viabilizado novo trajeto do transporte público,” complementa.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.