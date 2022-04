Americana intensifica nebulização para combater a dengue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana intensificou as ações de nebulização para combater a dengue ao contratar a empresa Sime Prag do Brasil que, além da aplicação de inseticida, também está atuando em visitas domiciliares, complementando assim as atividades desenvolvidas pelo PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue).

Na quinta-feira (14) os novos trabalhadores da empresa iniciaram a nebulização no bairro Antônio Zanaga, além de atividades de casa em casa para controle de criadouros, no mesmo bairro. Entre a quinta-feira e o sábado (16) foram visitados 1.257 imóveis com ações gerais de controle de criadouros e nebulizados 94 imóveis. Além dessas ações, os funcionários também orientam os moradores e buscam por novos casos suspeitos da doença.

Nesta terça-feira (19) os funcionários estão atuando no bairro Antônio Zanaga, cujos trabalhos deverão prosseguir durante a semana. Já os agentes do PMCD estão trabalhando em pontos estratégicos, como borracharias e comércio de sucatas, e realizando busca ativa de novos casos nas regiões onde já houve confirmações anteriores.

“Estamos com uma força-tarefa para realizar, em média, mil e duzentos imóveis visitados por dia. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando a situação diariamente e estaremos intensificando as ações de acordo com o cenário epidemiológico”, esclareceu o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.