Karol Conká revela que já bateu em professora após sofrer racismo

A cantora e participante do reality Big Brother Brasil 21, Karol Conká, revelou aos parceiros de confinamento que já agrediu uma professora durante sua adolescência.

A agressão, de acordo com Coká, teria ocorrido após um episódio de racismo quando ela tinha 14 anos. “Eu mudei por causa de uma professora que eu tive. Ela pegou minhas tranças e me chamou de galinha d’ Angola. Aí eu bati nela”, disse ela durante uma conversa com Nego Di, Gilberto, Sarah, Juliette e João Luiz.

A cantora disse que os colegas de classe apoiaram a atitude. “O diretor chamou a minha mãe e eu fingi que estava possuída. Era na época do exorcista. Eu fui expulsa e tive que estudar em outro colégio”, contou.