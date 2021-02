GAMA impede festa na Boate Tropical

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A GAMA(Guarda Municipal de Americana), impediu a realização de uma festa de Carnaval na Boate Tropical, na região da Praia Azul, em Americana, na tarde deste domingo(14).

De acordo com a corporação, em razão de denúncia com possibilidade de ocorrer um evento carnavalesco não autorizado, o clube foi devidamente monitorado.

A guarda fez contato com os responsáveis do estabelecimento e orientou sobre a proibição da realização do evento.

Mesmo com um grupo organizando o evento através do aplicativo WhatsApp, a festa intitulada de “Folia de Carnaval” não foi realizada. A GAMA manteve o patrulhamento no local.