Poupatempo funcionará normalmente na semana de Carnaval

O Governo de São Paulo suspendeu o feriado de Carnaval neste ano, com o objetivo de evitar aglomerações e diminuir o risco de contágio da Covid-19. Por isso, os postos do Poupatempo abrirão no horário habitual na próxima semana, entre os dias 15 e 20 de fevereiro, inclusive em cidades que decretaram ponto facultativo de Carnaval.

A exceção será somente para as regiões que estiverem na Fase Vermelha do Plano São Paulo. Sendo assim, os postos localizados em Araraquara, Avaré, Bauru, Botucatu, Franca, Jaú, Lençóis Paulista, Lins e São Carlos permanecem fechados.

Importante destacar que o atendimento presencial nas unidades do Poupatempo é realizado exclusivamente mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital.

Além disso, para evitar aglomerações, os postos operam com capacidade reduzida, somente para serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características de veículos.

Pelos canais digitais, o Poupatempo oferece mais de 120 serviços online, que podem ser realizados sem sair de casa, 24 horas por dia, sete dias por semana. Entre os serviços digitais mais solicitados estão renovação de CNH, pesquisa de pontuação, consulta de IPVA, Licenciamento de veículos, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho Digital, Seguro Desemprego, entre outros, tudo de forma prática e rápida, com a mesma qualidade e eficiência que são marcas do Poupatempo.

Para acessar as unidades do programa, além do agendamento, é obrigatório o uso de máscara, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel, e dos calçados, em tapete sanitizante, todos disponibilizados na entrada de cada unidade. Para reforçar o distanciamento, peças de acrílico separam as mesas de atendimento, entre colaboradores e usuários, e há sinalização nos bancos e no chão, para marcação de espaço entre os cidadãos.

Para conferir os endereços e horários de funcionamento de cada posto, acesse o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixe o aplicativo Poupatempo Digital.