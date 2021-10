Limeira recebe Festival de Torresmo a partir desta sexta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Limeira recebe, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, o 1º Festival do Torresmo, com muita gastronomia, música ao vivo e diversão para as famílias no estacionamento do Limeira Shopping, das 12h às 22h.

O evento tem entrada franca e reúne os melhores e variados sabores de torresmo em um só lugar. São cerca de 40 food trucks, com estilos que vão do torresmo mineiro ao recheado, entre outras delícias. Também não faltarão os tradicionais hambúrgueres artesanais, crepes recheados, mandioca e outras comidas especiais.

Além das operações alimentícias, o festival contará com opções de chopp artesanal, em diferentes estilos e sabores. Para os amantes de doces, haverá vários tipos de churros à disposição do público, do tradicional doce de leite às combinações com Nutella.

Durante os dias de evento, as atrações musicais são gratuitas. Na sexta dia 22, muito rock clássico com a banda “Rock You”. No sábado dia 23, “Olho de Lobo” com rock e blues a partir das 16h e, às 20h, é a vez da banda Roxygênio com o tributo à Legião Urbana. No domingo dia 23, se apresentam a banda Monallizza, com um especial de Tim Maia às 15h e, no encerramento, às 20h, a banda Bohemian Rock traz o show Queen Cover. Os alimentos consumidos são pagos a parte. Para as crianças, será montado um Espaço Kids. O festival seguirá os protocolos sanitários, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

“O Festival do Torresmo é inédito na cidade e uma excelente opção de diversão às famílias de Limeira e região, além de abrir uma série de atrações especiais que o Limeira Shopping prepara ao público para este final de ano”, disse Igor Rhuanini, superintendente do empreendimento. A organização é da Focus Produções e Eventos e GPS Marketing, com apoio do Limeira Shopping e da WE9 – Resultados em Shopping Centers.

Serviço: 1º Festival de Torresmo

🗓 Datas: 22, 23 e 24 de Outubro (Domingo)

📍 Local: Estacionamento do Limeira Shopping

⏰ Horário: Das 12h às 22h

Limeira Shopping

Endereço: Av. Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo, Limeira/SP