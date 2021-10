Instituto JrDias promove gincana para crianças neste sábado no Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com o avanço da vacinação e das flexibilizações do Plano São Paulo, o Instituto Jr Dias retorna a realização de eventos neste sábado, 23 de outubro.

A partir das 09h, uma gincana no Bosque das Nascentes, no bairro Antônio Zanaga terá atividades para crianças de 04 a 12 anos. Será obrigatório o uso de máscaras durante as atividades.

Com brincadeiras pensadas especialmente para as crianças e em respeito às imposições sanitárias, o Instituto busca trazer um novo conceito de seus eventos, garantindo diversão e segurança.

O evento será realizado no Bosque tendo limitação para crianças e adultos, com previsão de encerramento às 13h.