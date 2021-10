Santa Bárbara anuncia decoração Natalina com 225 mil lâmpadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em 2021 o “Natal das Árvores” iluminará com mais de 225 mil lâmpadas de LED os jardins e estruturas da Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste e CAT (Centro de Atendimento ao Turista). O anuncio foi feito nesta sexta-feira (22).

As microlâmpadas, de coloração amarelada, celebrarão a chegada do Natal e atrairão turistas da região.

A montagem desta edição traz duas novidades: a transformação do pergolado central em um grande túnel de luzes e a instalação de 16 cortinas de LED nos ipês das ruas Dona Margarida e Santa Bárbara. Ao todo serão decoradas 26 árvores e três pergolados da região central.

O acendimento da decoração de natal está marcado para o dia 4 de dezembro, data que Santa Bárbara d’Oeste celebra 203 anos. A partir das 20 horas, após a missa da Igreja Matriz Santa Bárbara, o Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste “Vozes Bárbaras” fará sua tradicional Cantata de Natal para preparar o acendimento das luzes.

“A decoração de Natal vem sendo aguardada pelas famílias barbarenses. Em 2020, como medida de segurança para evitar a disseminação da Covid-19, preparamos uma decoração menor. Com a viabilidade de retomada das atividades culturais e a taxa de vacinação aumentando, sentimos confiança em realizar esta iniciativa ao ar livre, porém, reforçando a necessidade de respeito às medidas cautelares, como uso de máscara e distanciamento. A ação foi muito bem recebida pela Acisb e comerciantes, que esperam ansiosos por este momento de luz”, frisou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Os ensaios do Coral Municipal já acontecem no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e conta com 50 integrantes sob a regência do maestro Eduardo Lustosa.