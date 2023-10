Lojas Kacyumara lança loja online no mês de seu aniversário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No mês de comemoração de aniversário das lojas Kacyumara, a marca dá um presente especial para seus clientes: o lançamento de uma plataforma online, em colaboração oficial com o e-commerce Aromi Home. Uma iniciativa que destaca o compromisso da empresa em adaptar-se às crescentes necessidades do mercado, facilitando o acesso a produtos de cama, mesa, banho e decoração de alta qualidade.

A decisão pela digitalização e a parceria com a Aromi Home foi impulsionada pelo desejo de tornar os produtos Kacyumara ainda mais acessíveis. “Nosso objetivo sempre foi fazer com que nossos produtos sejam acessíveis a todos. Com a loja online, e a parceria com a Aromi Home, estamos dando mais um grande passo nessa direção”, destaca a nota oficial da empresa.

Este movimento permitirá que clientes de todas as regiões, sem restrições geográficas, possam explorar e adquirir os itens da marca, reforçando a promessa de excelência e qualidade pela qual a Kacyumara é reconhecida.

A empresa convida a todos para navegar pela nova plataforma e descobrir o universo de possibilidades que agora está ao alcance de um clique. Conheça a loja online clicando aqui (link para o site > https://www.aromihome.com.br)