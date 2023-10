Rosa do Bem inicia troca de vale-camiseta por alimentos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Rosa do Bem iniciou, nesta semana, a troca de alimentos pelo vale-camiseta para mais uma edição da Caminhada Por Amor à Vida, que acontece no dia 22 de outubro, com concentração a partir das 8h, na Avenida Brasil, em Americana.

A saída para a caminhada será às 9h, novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na avenida, que fica na região central do município. Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar o vale por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), nos seguintes locais:

• House Jeans – Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa

• Ameripan – Rua Josias Silveira de Camargo, 25

• Fótica (Loja 1 – Praça Comendador Miller, 24 ,Loja 2 – Av. Cecilia Meireles, 326 – Zanaga; Loja 3 – Av. Dr. Antonio Lobo, 341; Loja 4 – Av. Maranhão 1065 – Praia Azul; Loja 5 – Av. Cillos – 2200; Loja 8 – Rua General Osório, 528 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste)

• Fundo Social de Solidariedade de Americana – Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória.

• Supermercados São Vicente São Vito – Rua João Bernestein, 630

A atividade faz parte das ações da 13ª campanha do Rosa do Bem de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A troca do vale pela camiseta começa às 8h, no dia 22, no local do evento, em estrutura que será montada dentro do CCL, como nos anos anteriores. Na sequência, às 9h, todos sairão juntos nos passos pela vida.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a caminhada e as outras ações realizadas no mês de outubro buscam chamar a atenção de todos por uma atitude pela vida. “Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não tem dia, não tem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. Nossa campanha é justamente isso, um alerta, um impacto. Que se acenda uma luz dentro de cada um e se pergunte o que tem feito pela própria saúde, qual atitude está tomando pela qualidade de vida”, afirmou.

Ela também ressaltou que a camiseta está ainda mais especial neste ano. “Um sonho realizado, na cor Pink Fluor de Dry fit poliamida, leve, fresca e própria para atividades físicas”, afirmou.

A programação da 13ª edição da campanha já começou e vai contar ainda com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor, na segunda quinzena de outubro; a iluminação rosa da Avenida Brasil, que já começou a ser instalada; palestras e entrevistas sobre o tema.