Duckbill e outras 5 lojas fecham as portas no Tivoli Shopping

O Duckbill especialista em cookies e cafés especiais encerrou suas atividades no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara. A loja foi fechada no final de semana e os clientes foram pegos de surpresa. Nesta terça-feira(3), a fachada e parte do atendimento externo da unidade já tinham sido retirados.

Nos últimos meses o shopping barbarense perdeu outras lojas como a Triton, Laser Fast – que se mudou para uma galeria comercial de Americana-, Santo Antônio Arte Sacra e a Savana Semi Joias. A praça de alimentação também sofreu com o fechamento do restaurante Da Roça.

Procurado, o Tivoli informou que não comenta sobre negociações e informações de contratos relacionados aos lojistas.

VAREJO EM CRISE

Segundo dados do Bank of America (Bofa), só em agosto, foram 127 lojas fechadas em shoppings center do país. O terceiro trimestre ficou com um saldo de 45 lojas fechadas. O levantamento abrange 146 shoppings, com cerca de 28 mil lojas.

Em agosto, a Polishop lidera o ranking com o encerramento de 9 unidades.