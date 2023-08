Lucas Leoncine discute demandas de Americana com presidente da Alesp

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na quarta-feira (9) com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual André do Prado (PL), para discutir demandas da cidade de Americana.

Durante a reunião, Leoncine apresentou demandas e necessidades do município nas áreas de infraestrutura e saúde. “Foi uma oportunidade incrível estar com o presidente da Alesp e discutir algumas necessidades importantes de Americana, que são áreas de atuação do deputado”, destacou o vereador.