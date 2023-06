Lula conversa com Papa Francisco e convida ele para vir ao Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma conversa por telefone com o Papa Francisco, abordando questões relacionadas à paz, combate à pobreza e defesa da democracia.

Durante a ligação, o presidente Lula parabenizou o Papa Francisco pelos seus esforços em defesa da paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Ele também expressou sua gratidão pelos gestos do Santo Padre em defesa da democracia no Brasil nos últimos anos.



“Conversei agora há pouco por telefone com o Papa Francisco. Cumprimentei o Papa pelos esforços na defesa da paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Agradeci os gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos. Devemos ter uma audiência no Vaticano nos próximos meses e convidei o Santo Padre para visitar o Brasil”, afirmou o presidente Lula.

Além disso, o presidente brasileiro informou que está prevista uma audiência no Vaticano nos próximos meses, onde poderão discutir assuntos de interesse comum. Ele aproveitou a oportunidade para convidar formalmente o Papa Francisco a visitar o Brasil, enfatizando a importância dessa visita para o povo brasileiro.

