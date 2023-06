Aluno faz colega refém usando uma tesoura dentro de escola estadual

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

adolescente foi feita refém na Escola Estadual Monsenhor Nora, no centro de Mogi Mirim, na manhã desta quinta-feira (31), durante uma briga entre alunos. De acordo com informações da Guarda Municipal, um aluno de 15 anos colocou uma tesoura no pescoço da jovem de 13 anos após um desentendimento com outro estudante.

O caso ocorreu durante o período de aula, quando uma discussão entre os alunos escalou para uma situação de perigo. O jovem exigiu a presença do pai e solicitou um colete à prova de balas. As autoridades foram acionadas imediatamente e, no momento da entrega do equipamento, conseguiram conter o adolescente e garantir a segurança da vítima.



Após o incidente, a adolescente foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para receber atendimento médico e suporte emocional. Felizmente, ela não sofreu ferimentos durante o episódio traumático.

