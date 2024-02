‘Maratona de Descontos’ do Tivoli Shopping encerra neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ‘Maratona de Descontos’ do Tivoli Shopping, que oferece produtos com descontos de até 70%, encerra neste domingo, dia 11. Essa será a última oportunidade para que os clientes adquiram produtos com ofertas exclusivas através da iniciativa, que começou no dia 05.

No shopping, os clientes têm acesso a produtos de vários segmentos com descontos, como a Morana, que está com acessórios com até 70% off; a Primícia, com lingeries e moda praia com até 50% de desconto; a Óptica Nacional, com diversos óculos de 50% off; e a Laços de Fita, com peças infantis com mais de 50% de desconto.

Além disso, produtos como eletroeletrônicos, itens de tecnologia, calçados e brinquedos também estão na promoção. Para facilitar a identificação, as lojas participantes contam com uma decoração especial.

Pensando no conforto e comodidade dos clientes, também é possível realizar as compras pelo WhatsApp do empreendimento, através do número (19) 98113-4188, com a opção de receber em casa ou retirar na loja.

Durante os dias de Carnaval, o empreendimento contará com horário de funcionamento especial. Confira abaixo:

Sábado (10): lojas e quiosques das 10h às 22h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Domingo (11): lojas e quiosques das 14h às 20h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Segunda-feira (12): lojas e quiosques das 10h às 22h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Terça-feira (13): lojas e quiosques das 14h às 20h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Quarta-feira (14): lojas e quiosques das 12h às 22h; alimentação e lazer das 12h às 22h

SERVIÇOS

‘Maratona de Descontos’

Data: 05 a 11 de fevereiro

Local: Tivoli Shopping