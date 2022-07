Mario Frias sofre infarto e é internado em hospital de Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, foi internado na noite de segunda-feira (4), com quadro de “infarto agudo do miocárdio”.

A informação foi confirmada pelas redes sociais do secretário.

De acordo com o boletim médico, Frias passou por um cateterismo com retirada de trombos e segue na UTI do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília.

“Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias. Agradeço a compreensão e conto com as orações de todos. Fiquem com Deus e até breve”, escreveu o perfil oficial do secretário.