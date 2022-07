Após 8 anos de aprovação da lei, Chico confirma 30 horas para a enfermagem já em janeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli recebeu nesta segunda-feira (4) um grupo de enfermeiras e técnicas de enfermagem que atuam na rede municipal de Saúde, acompanhadas de representantes do sindicato dos servidores, para falar sobre a demanda da categoria de redução da carga horária de trabalho para 30 horas semanais. No encontro, foi feita a proposta de implantar a nova carga a partir da escala a ser emitida no dia 20 de janeiro de 2023.

A carga horária de 30 horas está prevista na Lei Municipal 5.627, de março de 2014, mas não chegou a ser regulamentada para ser colocada em prática. Para poder fazer essa implantação em janeiro, será publicado em cerca de 20 dias um decreto fazendo a regulamentação necessária e já estipulando o início da vigência para a escala de trabalho do dia 20 de janeiro de 2023.

Na reunião desta segunda, o prefeito estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, e dos secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, de Governo, Jesuel de Freitas e Fazenda, Simone Inácio de França Bruno. Também estiveram presentes o diretor do sindicato, Aires Ribeiro, e a vereadora Leonora Périco.

No encontro, os secretários Danilo e Simone explicaram que a alteração da carga horária depende da ampliação do quadro de servidores da enfermagem, para que não haja problemas no atendimento à população. Além disso, conforme explicado pelos secretários às servidoras, a mudança só pode ser feita no próximo ano por conta do ciclo orçamentário.

O prefeito Chico Sardelli reforçou, na reunião, o compromisso da Administração em fazer a implantação das 30 horas.

“Sabemos que é um desejo antigo da categoria e entendo que se trata de um pedido justo. Infelizmente, não conseguimos fazer a mudança imediatamente, mas fizemos todos os cálculos e ajustes para que essa alteração possa ser feita já no início do próximo ano. Fico contente em poder encerrar essa longa espera da categoria”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou o fato de o pedido ser antigo e de haver uma previsão concreta para o atendimento. “Foram anos e anos esperando e finalmente o pessoal da enfermagem terá a carga horária de 30 horas. Isso com certeza vai refletir na saúde dessas trabalhadoras e também no atendimento que prestam à nossa população”, disse Odir.