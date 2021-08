Média móvel de mortes por covid-19 está abaixo de 900 há 14 dias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A média móvel de mortes por covid-19 completa, nesta terça-feira (24), 14 dias abaixo de 900. No dia 11 de agosto foi a primeira vez que esse patamar foi atingido quando registrou-se média de 897,79 mortes. Desde então, quase diariamente, vem apresentado queda. Hoje, ele está em 783,5 mortes. Esse é o menor índice registrado desde 9 de janeiro, quando a média móvel estava em 845,43. Os dados foram obtidos pela plataforma Localiza SUS, sistema do Ministério da Saúde que registra as informações da pandemia.

A média móvel de mortes por covid-19 vem caindo desde o início de agosto. No dia 1º do mês passado, a plataforma marcava 1,04 mil mortes em 24 horas. O menor número foi registrado nesta segunda-feira (24), quando chegou a 806,14 óbitos em 24 horas.

A média móvel é um balanço do número de mortes registradas nos últimos 14 dias e leva em conta a oscilação dos registros de óbitos nesse período.

De acordo com o Ministério da Saúde a melhora nos índices é resultado da vacinação. Até o momento, a Pasta já distribuiu 223,6 milhões de vacinas para os estados e o Distrito Federal. Quase 124 milhões de brasileiros já estão vacinados com a primeira dose, o que corresponde a 77,4% da população. E 55,7 milhões de pessoas receberam a segunda ou a dose única, o que representa quase 35% dos brasileiros.

Veja os valores de média móvel no mês de agosto:

– 01/08: 1,04 mil mortes;

– 02/08: 1,03 mil mortes;

– 03/08: 1,02 mil mortes;

– 04/08: 1 mil mortes;

– 05/08: 977,86 mortes;

– 06/08: 958,71 mortes;

– 07/08: 950,29 mortes;

– 08/08: 944,79 mortes;

– 09/08: 932,86 mortes;

– 10/08: 924,14 mortes;

– 11/08: 897,79 mortes;

– 12/08: 885,64 mortes;

– 13/08: 885,86 mortes;

– 14/08: 887,00 mortes;

– 15/08: 873,14 mortes;

– 16/08: 876,36 mortes;

– 17/08: 869,00 mortes;

– 18/08: 861,07 mortes;

– 19/08: 853,50 mortes;

– 20/08: 839,21 mortes;

– 21/08: 818,36 mortes;

– 22/08: 812,57 mortes;

– 23/08: 806,14 mortes;

– 24/08: 783,5 mortes.