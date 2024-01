Mulher descobre traição, corta pênis do marido e joga na descarga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada desta sexta-feira (22), uma mulher de 34 anos se entregou à delegacia local após confessar ter cortado o pênis do próprio marido. O incidente ocorreu no bairro Cerejeiras 3, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que descobriu uma suposta traição do marido com sua sobrinha de 15 anos no dia do seu aniversário, o que a teria motivado a cometer o crime.

Após a descoberta, a mulher aguardou a chegada do marido em casa e iniciou uma relação sexual com ele. Durante o ato, ela amarrou as mãos do homem com uma calcinha, utilizou uma navalha para cortar seu órgão genital e, em seguida, descartou a parte amputada na privada, fotografando-a antes de dar descarga.

O homem, em busca de socorro, deixou o local após o ocorrido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Atibaia. A mulher foi indiciada por tentativa de homicídio, mas responderá em liberdade pelo crime.