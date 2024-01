Morador do Parque Universitário ganha meio milhão no Vida Cap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo, um morador do Parque Universitário, em Americana, teve sua sorte em destaque ao dividir o prêmio milionário de R$ 1 milhão do Vida Cap Limeira. O sortudo levou para casa a expressiva quantia de R$ 500 mil.

O americanense vai dividir o prêmio de R$ 1 milhão com outro vencedor, residente na cidade de Iracemápolis.

Além dos dois grandes vencedores, o Parque das Nações, em Americana, teve mais motivos para comemorar. Um morador local foi agraciado com a quantia significativa de R$ 30 mil.

No sorteio do Giro da Sorte, que distribuiu prêmios de R$ 2,5 mil, Americana teve mais 24 felizardos. Na mesma linha de sorte, 12 pessoas da vizinha Santa Bárbara d’Oeste também foram contempladas com o mesmo valor.